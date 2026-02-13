Sector turístico proyecta un año histórico tras medidas de reactivación económica

El sector turístico boliviano vaticinó este viernes un “año histórico” tras las medidas estructurales asumidas por el Gobierno nacional para estabilizar la economía con el relanzamiento de la marca país a nivel internacional.

"Bolivia ha tomado una mayor relevancia y una mejor imagen en el mundo. Percibimos que este año, unido a la estabilización económica y la eliminación del problema de los combustibles, será un año histórico, son muy buenas noticias", destacó el presidente de la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), Luis Ampuero.

Entre los factores resaltados por el empresario, se encuentran la estabilización de la divisa, la solución definitiva al desabastecimiento de combustibles y, de manera destacada, la facilitación migratoria para ciudadanos de países con alto potencial de gasto, como Estados Unidos e Israel.

Dijo que la reciente creación del Ministerio de Turismo, que cuenta con carteras especializadas en gastronomía, folclore y gestión turística, fue recibida como una "señal potente" de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz considera al sector como un pilar estratégico para el desarrollo nacional.

Asimismo, Ampuero fijo que uno de los cambios más celebrados por el sector es la implementación de un calendario anticipado de feriados largos, lo que permite una planificación real, tanto para las familias bolivianas como para los operadores turísticos.

"Anteriormente, los feriados te los avisaban tres días antes; no había chance para que una familia se organice. Ahora, al darse en forma antelada desde el principio del año, las agencias pueden crear circuitos y ofertas atractivas que incentiven al turista nacional y extranjero", explicó.

A pesar del entusiasmo por el Carnaval, el sector identificó aun una debilidad crítica por la pérdida de conectividad aérea, ya que en la última década la cantidad de aerolíneas internacionales que operan en La Paz y el resto del país se redujo drásticamente, encareciendo los costos de llegada.

Sin embargo, Ampuero expresó su confianza en que el Ejecutivo subsane esta falencia mediante nuevas normativas.

"Entendemos que el Gobierno es consciente de esto y se va a subsanar cuando exista una norma de cielos abiertos, con libertad para que líneas nacionales e internacionales compitan. En ese momento tendremos mayor conectividad", indicó.

