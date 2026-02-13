Juez dicta libertad irrestricta para exfuncionarios filmados robando postes en Cochabamba

En una decisión que ha generado una ola de críticas y temor entre los denunciantes, la Juez de Instrucción Cautelar N° 11 de la zona de La Chimba, Sara Fuentes Coca, determinó la libertad irrestricta para dos exfuncionarios de Obras Públicas de la Alcaldía de Cercado, plenamente identificados por el robo de postes de señalización.

Evidencia contundente, pero sin riesgos para la juez

A pesar de que el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) presentaron videos de cámaras de vigilancia y testimonios que confirman la autoría del delito, la autoridad jurisdiccional consideró que no existen riesgos de fuga ni de obstaculización.

"La juez da por acreditada la probabilidad de autoría, pero indicaría que no se estarían acreditando riesgos procesales. Es un mensaje bastante peligroso; le dice a la población que pueden robar el ornato público y no habrá consecuencias", manifestó con indignación Roy Ordoñez, director de Asuntos Jurídicos del GAMC.

Testigos bajo amenaza y un prófugo

La resolución judicial ha dejado en la vulnerabilidad a quienes se atrevieron a denunciar. El presidente de la OTB Alto Aranjuez, un adulto mayor de 73 años, manifestó su profundo temor a represalias, dado que los acusados —quienes trabajaron más de 10 años en el municipio— ahora están libres y conocen a sus denunciantes.

Por otro lado, la policía confirmó que existía un tercer implicado que se dio a la fuga en cuanto se difundieron las imágenes del robo, abandonando su puesto de trabajo y permaneciendo inubicable hasta la fecha.

La Policía cumplió, la Alcaldía apela

El director de la FELCC, Cnel. Ronald Vera, subrayó que la institución policial realizó un trabajo prolijo a través de sus grupos de inteligencia para aprehender a los sujetos y recuperar los objetos sustraídos. "Se han reunido todos los elementos probatorios; ya es la autoridad jurisdiccional la que determina lo que corresponde", señaló, deslindando responsabilidad por la liberación.

Acciones inmediatas del Municipio:

Apelación Incidental: La Alcaldía ya presentó el recurso en audiencia para que una sala penal de turno revise la decisión.

Exigencia de Celeridad: Solicitan que los antecedentes se remitan de inmediato para revertir la libertad de los acusados.

Mira la programación en Red Uno Play