TEMAS DE HOY:
Secuestros falso policía Carnavales 2026

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a exdirector jurídico de YPFB por el caso Botrading

La Fiscalía lo investiga por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la firma de contratos de compra de combustible entre 2023 y 2025.

Juan Marcelo Gonzáles

12/02/2026 22:31

Foto: Planta de YPFB
La Paz

Escuchar esta nota

El exdirector jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, Walter M., fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de combustible dentro del denominado caso Botrading.

Según informó el fiscal anticorrupción Omar Yujra, la comisión de fiscales determinó la aprehensión luego de revisar los antecedentes y elementos de convicción acumulados en el proceso.

 “Se presentó a declarar el director jurídico de YPFB Corporación y, tras su declaración, se dispuso su aprehensión. Él ejercía el cargo cuando se suscribieron los contratos durante las gestiones 2023, 2024 y 2025”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio Público, el investigado habría tenido conocimiento de los contratos observados, ya que revisó informes emitidos por las áreas legal y administrativa de la estatal petrolera. En ese contexto, se amplió la investigación para establecer su grado de participación en los procesos cuestionados.

La Fiscalía también indicó que el caso alcanza al menos a otras cinco personas, entre exdirectores jurídicos y administrativos, quienes habrían intervenido en la aprobación o autorización de los contratos observados por la Asamblea Legislativa, vinculados a YPFB Corporación y la empresa Botrading.

El exdirector jurídico permanece en dependencias policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras continúan las diligencias investigativas en uno de los procesos que ha generado mayor impacto en el sector hidrocarburos en los últimos años.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD