Aprehenden a exdirector jurídico de YPFB por el caso Botrading

El exdirector jurídico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, Walter M., fue aprehendido este jueves tras prestar su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la compra de combustible dentro del denominado caso Botrading.

Según informó el fiscal anticorrupción Omar Yujra, la comisión de fiscales determinó la aprehensión luego de revisar los antecedentes y elementos de convicción acumulados en el proceso.

“Se presentó a declarar el director jurídico de YPFB Corporación y, tras su declaración, se dispuso su aprehensión. Él ejercía el cargo cuando se suscribieron los contratos durante las gestiones 2023, 2024 y 2025”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio Público, el investigado habría tenido conocimiento de los contratos observados, ya que revisó informes emitidos por las áreas legal y administrativa de la estatal petrolera. En ese contexto, se amplió la investigación para establecer su grado de participación en los procesos cuestionados.

La Fiscalía también indicó que el caso alcanza al menos a otras cinco personas, entre exdirectores jurídicos y administrativos, quienes habrían intervenido en la aprobación o autorización de los contratos observados por la Asamblea Legislativa, vinculados a YPFB Corporación y la empresa Botrading.

El exdirector jurídico permanece en dependencias policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras continúan las diligencias investigativas en uno de los procesos que ha generado mayor impacto en el sector hidrocarburos en los últimos años.

