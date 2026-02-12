Seis aprehendidos con drogas y armas en Yapacaní esperan su cautelar

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) logró la desarticulación de una organización delictiva dedicada a secuestros extorsivos en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz. Seis personas resultaron aprehendidas tras una serie de allanamientos realizados en la localidad de San Germán.

El grupo criminal enfocaba sus ataques en ciudadanos con recursos económicos para exigir elevados montos de dinero a cambio de su libertad. En los operativos se decomisaron armas de fuego, municiones, sustancias controladas y uniformes de uso oficial.

La investigación vincula a estos sujetos con el rapto de una mujer ocurrido el pasado 1 de febrero en la zona central de la localidad. La víctima fue liberada tres días después de su captura luego de que sus familiares entregaran 30.000 dólares por el rescate.

Los sospechosos se encuentran actualmente en dependencias policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La justicia deberá determinar la detención preventiva de los seis implicados dadas las pruebas acumuladas en su contra.

Mira la programación en Red Uno Play