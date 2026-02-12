“Quiero encontrarme con mi hijo”: madre de joyero pide intensificar la búsqueda a 42 días de su desaparición

El joyero fue visto por última vez la mañana del 30 de diciembre, cuando salió rumbo a un negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.
12/02/2026 13:56
Escuchar esta nota
A 42 días de la desaparición del joyero cochabambino Óscar Luis Porco Calle, su madre volvió a pedir a la Policía y a la Fiscalía que no se detengan las investigaciones y se intensifique la búsqueda para dar con su paradero.
El joyero fue visto por última vez la mañana del 30 de diciembre, cuando salió rumbo a un negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.
Los familiares señalaron haber colaborado con toda la información solicitada por los investigadores. Su hermana mencionó que se entregó imágenes de cámaras de vigilancia y otros datos que podrían ayudar al esclarecimiento del caso.
“Como familia hemos cooperado con todo, hemos hecho todo lo posible. Hemos proporcionado los videos de las calles y cumplido con todo lo que nos pidieron”, afirmó.
Mientras pasan los días sin resultados concretos, la familia y compañeros del rubro continúan con la búsqueda, exigiendo avances en la investigación y respuestas sobre lo ocurrido con el joyero.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00