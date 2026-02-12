“Quiero encontrarme con mi hijo”: madre de joyero pide intensificar la búsqueda a 42 días de su desaparición

A 42 días de la desaparición del joyero cochabambino Óscar Luis Porco Calle, su madre volvió a pedir a la Policía y a la Fiscalía que no se detengan las investigaciones y se intensifique la búsqueda para dar con su paradero.

Entre lágrimas y con visible dolor, la mujer expresó su desesperación ante la falta de respuestas. “Pido justicia, que aparezca mi hijo. Son 42 días que ya no aparece. ¿Dónde estará? No sé, quiero encontrarme con mi hijo”, expresó.

El joyero fue visto por última vez la mañana del 30 de diciembre, cuando salió rumbo a un negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Los familiares señalaron haber colaborado con toda la información solicitada por los investigadores. Su hermana mencionó que se entregó imágenes de cámaras de vigilancia y otros datos que podrían ayudar al esclarecimiento del caso.

“Como familia hemos cooperado con todo, hemos hecho todo lo posible. Hemos proporcionado los videos de las calles y cumplido con todo lo que nos pidieron”, afirmó.

De acuerdo con los antecedentes, Porco llevaba consigo oro valuado en aproximadamente medio millón de bolivianos al momento de su desaparición, lo que incrementa la preocupación de sus familiares y mantiene abiertas distintas líneas de investigación.

Mientras pasan los días sin resultados concretos, la familia y compañeros del rubro continúan con la búsqueda, exigiendo avances en la investigación y respuestas sobre lo ocurrido con el joyero.

