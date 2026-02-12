Renuncia el director de la Caja Petrolera y crece la tensión entre los trabajadores en salud

La Caja Petrolera de Salud (CPS) regional Santa Cruz atraviesa un momento crítico tras la renuncia de su director, José Luis Valverde, ocurrida en las últimas horas, en medio de un clima de tensión e incertidumbre institucional.

Valverde había sido designado recientemente como reemplazo de Rómulo Calvo Bravo, quien fue destituido de manera sorpresiva pocas horas antes, luego de permanecer poco más de un mes en el cargo.

Ante este escenario, los profesionales en salud de la CPS se declararon en emergencia y expresaron su preocupación por la inestabilidad administrativa que afecta al funcionamiento de la institución.

Trabajadores del sector rechazaron el alejamiento de Calvo y exigieron que la renuncia de Valverde se haga efectiva, demandando claridad en las decisiones y respeto a los procesos internos.

DESTITUCIÓN SIN EXPLICACIONES

La destitución de Rómulo Calvo fue confirmada por Freddy Gamboa, quien informó que el memorándum fue emitido desde la ciudad de La Paz, sin que se brindara una explicación pública sobre los motivos de la decisión.

Durante su breve gestión, Calvo había anunciado un proceso de reestructuración institucional orientado a transparentar la administración y mejorar la atención a los asegurados.

Asimismo, días antes de su salida, firmó un convenio interinstitucional con la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para impulsar auditorías e investigaciones ante denuncias de presunta corrupción, entre ellas la supuesta venta irregular de fichas y la malversación de recursos.

POLÉMICA Y CUESTIONAMIENTOS

Tras la destitución de Calvo, José Luis Valverde fue restituido en el cargo, pese a haber ejercido funciones durante gestiones anteriores, lo que generó críticas y cuestionamientos en redes sociales y en distintos sectores.

Esta situación provocó un mayor malestar entre trabajadores y usuarios, quienes respaldaban las medidas de intervención y fiscalización impulsadas por la anterior administración.

