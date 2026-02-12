Santa Cruz registra 1.649 casos de chikungunya y Sedes alerta aceleración en la curva epidémica

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó 1.649 casos positivos de chikungunya en Santa Cruz y advirtió una aceleración abrupta en la curva epidémica. Solo en los últimos tres días se detectaron en promedio 300 nuevos casos.

Red Uno constató una alta afluencia de personas con síntomas en un centro de salud de la capital cruceña, donde pacientes acudieron en busca de diagnóstico y tratamiento.

Personal médico confirmó que en las últimas semanas se evidenció un incremento sostenido de casos. Según registros del establecimiento, cada semana se confirman entre 15 y 20 pacientes positivos, principalmente en personas de entre 20 y 50 años.

Desde el Sedes exhortaron a la población a eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y alrededores, con el fin de frenar la propagación del Aedes aegypti, vector transmisor de la enfermedad.

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento sostenido de casos de chikungunya en varios países de las Américas desde finales de 2025 y principios de 2026, así como por la reanudación de la transmisión autóctona en zonas donde no se registraba circulación del virus desde hace años.

En este contexto, la OPS recomendó a los países intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio para la detección temprana de casos y brotes, garantizar un manejo clínico oportuno e impulsar acciones integrales de control vectorial, incluida la eliminación de criaderos.

