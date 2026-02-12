TEMAS DE HOY:
Alcaldía intensifica fumigación en Santa Cruz ante alerta roja por chikungunya

La Alcaldía desplegó 10 unidades de fumigación en la zona oeste de la ciudad y reforzó el trabajo con brigadas nocturnas, hospitales móviles y limpieza de áreas verdes para frenar el avance de la enfermedad. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/02/2026 21:21

Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Ante la alerta roja sanitaria por los casos de chikungunya en Santa Cruz, el alcalde Jhonny Fernández anunció el despliegue de brigadas de fumigación en distintos distritos de la ciudad, comenzando por el Distrito 1, una de las zonas más afectadas.

La autoridad informó que se han destinado 10 unidades de fumigación para cubrir la zona oeste, desde Equipetrol hasta la doble vía La Guardia, incluyendo sectores como el Piraí, Radial 19 y la avenida Roca y Coronado.

El trabajo se realizará todas las noches y se reforzará incluso durante los días de Carnaval. Además de la fumigación aérea, se aplicará larvicida en canales de drenaje y grandes recipientes con acumulación de agua.

“Eliminemos los criaderos. No sirve de nada fumigar si no botamos el agua de floreros, llantas y recipientes. Estas larvas se convierten en miles de mosquitos”, advirtió la autoridad al mostrar muestras recolectadas en los barrios.

Asimismo, se informó que cuatro hospitales cuentan con camas habilitadas para posibles internaciones y que cuatro hospitales móviles brindarán atención gratuita con medicamentos en distintas zonas de la ciudad.

La Alcaldía también desplegó más de 400 trabajadores para el desbroce de maleza en áreas verdes, una acción clave para frenar la proliferación del mosquito transmisor.

