Cuestionan la destitución de Rómulo Calvo de la CPS: médicos se declaran en emergencia

El clima institucional en la Caja Petrolera de Salud (CPS) se fractura nuevamente. Los profesionales en salud de la institución se declararon en estado de emergencia tras denunciar la destitución del doctor Rómulo Calvo de su cargo directivo, calificando el movimiento como un "atropello institucional" motivado por intereses políticos.

En puertas de la institución, los médicos manifestaron su rechazo a la designación del doctor José Luis Valverde como nuevo administrador departamental. Según los denunciantes, Valverde ya ha ocupado el cargo en múltiples ocasiones durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce Catacora, sin haber entregado resultados favorables para la entidad.

"Es lamentable el manoseo político que atravesamos. Teníamos la esperanza de que nuevas personas asumieran el reto de levantar esta institución que no es del Gobierno, sino de las empresas que aportan", señalaron representantes del sector salud.

Más allá del cambio de autoridades, los profesionales alertaron sobre la situación crítica que enfrentan los pacientes debido a la falta de insumos y equipamiento básico. Entre las carencias más graves mencionaron:

Falta de servicios: La CPS actualmente no cuenta con tomografía ni mamografía.

Desabastecimiento: Denuncian una farmacia vacía que impide el tratamiento adecuado.

Infraestructura: Condiciones precarias que, según los médicos, representan un atentado directo contra la vida y la salud de los asegurados.

Los médicos hicieron un llamado público para que se escuchen sus voces y se priorice la meritocracia sobre la política partidaria. "Invitamos a que vengan y vean las necesidades que tiene la institución. Estamos gritando por mejores condiciones para nosotros y para nuestros pacientes", sentenciaron.

