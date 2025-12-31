Calvo acusa a Del Castillo por la represión del Censo y rechaza su liberación

El excívico cruceño Rómulo Calvo calificó como una “aberración” el dictamen judicial que dispuso la libertad pura y simple del exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y lo acusó de haber atentado contra los derechos de numerosas personas.

Calvo apuntó directamente contra Del Castillo por los hechos registrados durante el conflicto por el censo y sostuvo que el exministro fue responsable de la represión contra la población cruceña.

“No olvidemos que la persona que mandó a golpear al pueblo cruceño cuando realizaba una justa demanda por el censo fue el señor Del Castillo, quien envió policías de otros departamentos a agredir a los cruceños”, afirmó.

Asimismo, el excívico adelantó que, junto a su equipo de abogados, prepara una denuncia contra Del Castillo por presuntos abusos cometidos en su contra, los cuales, según dijo, fueron promovidos por el entonces ministro de Gobierno.

“Me inició procesos por el caso Wiphala, por calumnia e injurias. Es una persona que no puede estar en libertad, es alguien que debe tener medidas para responder ante la justicia”, sostuvo.

La Justicia determinó este martes la libertad pura y simple de Eduardo Del Castillo, luego de que el Ministerio Público decidiera no imputarlo por el delito de obstrucción policial. La resolución fue asumida por una jueza del municipio de Warnes, quien dejó sin efecto la aprehensión y ordenó su inmediata liberación.

Mira la programación en Red Uno Play