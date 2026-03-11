Atracan farmacia y encierran a clientes para robar dinero y equipos electrónicos

Las víctimas fueron reducidas en una habitación bajo la amenaza de ser baleadas si oponían resistencia.
Un violento atraco sacudió al Barrio California en la zona de Arroyito en Santa Cruz, donde dos delincuentes armados irrumpieron en una farmacia local para sustraer dinero y pertenencias. Los antisociales redujeron bajo amenazas de muerte a todas las personas presentes, encerrándolas en una habitación mientras vaciaban la caja y los mostradores.
El botín asciende aproximadamente a 4.000 bolivianos, además del robo de tablets, computadoras y teléfonos celulares de las víctimas. Tras concretar el asalto, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta de color negro.
De acuerdo a los testimonios, los atacantes fueron identificados como un hombre de aproximadamente 55 años con acento boliviano y otro con acento colombiano.
