TEMAS DE HOY:
Marihuana atraco a taxista Profesor abusador

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Atracan farmacia y encierran a clientes para robar dinero y equipos electrónicos

Las víctimas fueron reducidas en una habitación bajo la amenaza de ser baleadas si oponían resistencia.

Ximena Rodriguez

10/03/2026 22:14

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un violento atraco sacudió al Barrio California en la zona de Arroyito en Santa Cruz, donde dos delincuentes armados irrumpieron en una farmacia local para sustraer dinero y pertenencias. Los antisociales redujeron bajo amenazas de muerte a todas las personas presentes, encerrándolas en una habitación mientras vaciaban la caja y los mostradores.

El botín asciende aproximadamente a 4.000 bolivianos, además del robo de tablets, computadoras y teléfonos celulares de las víctimas. Tras concretar el asalto, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta de color negro.

De acuerdo a los testimonios, los atacantes fueron identificados como un hombre de aproximadamente 55 años con acento boliviano y otro con acento colombiano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD