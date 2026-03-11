Atracan farmacia y encierran a clientes para robar dinero y equipos electrónicos

Un violento atraco sacudió al Barrio California en la zona de Arroyito en Santa Cruz, donde dos delincuentes armados irrumpieron en una farmacia local para sustraer dinero y pertenencias. Los antisociales redujeron bajo amenazas de muerte a todas las personas presentes, encerrándolas en una habitación mientras vaciaban la caja y los mostradores.

El botín asciende aproximadamente a 4.000 bolivianos, además del robo de tablets, computadoras y teléfonos celulares de las víctimas. Tras concretar el asalto, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta de color negro.

De acuerdo a los testimonios, los atacantes fueron identificados como un hombre de aproximadamente 55 años con acento boliviano y otro con acento colombiano.

