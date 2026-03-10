Tres ciudadanas bolivianas fueron detenidas en San Miguel de Tucumán, en Argentina, luego de que las autoridades detectaran que habían ingerido casi 200 cápsulas con cocaína mientras viajaban en un bus de larga distancia.

El procedimiento se realizó durante un control vial de la Gendarmería Nacional Argentina en el peaje Molle Yaco, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, Argentina, a la altura del kilómetro 1.358.

Los efectivos de la patrulla eventual “Trancas”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron un ómnibus que cubría el trayecto entre San Salvador de Jujuy y Mendoza.

Dolores abdominales despertaron sospechas

Durante la inspección del vehículo, los agentes notaron que tres pasajeras manifestaban fuertes dolores abdominales, lo que despertó sospechas de un posible caso de tráfico de drogas mediante la modalidad conocida como “capsulero”.

Ante esta situación, las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Trancas, donde se les realizaron placas radiográficas.

Los estudios confirmaron la presencia de múltiples cápsulas en el interior de sus cuerpos.

Casi 200 cápsulas de droga

Debido al riesgo para su salud, las mujeres fueron trasladadas posteriormente al Centro de Salud Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán, donde finalmente evacuaron 198 cápsulas.

Los envoltorios fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que confirmó que contenían cocaína, con un peso total de 2 kilos con 328 gramos.

Detención e investigación

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, las autoridades procedieron al secuestro de la droga y a la detención de las tres mujeres, quienes quedaron a disposición de la justicia federal.

El caso quedó bajo investigación para determinar la red de tráfico de drogas vinculada al transporte de las cápsulas.

