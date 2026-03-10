La ternura también puede convertirse en tendencia… y ahora incluso en un accesorio de moda.

La historia de Punch, el pequeño macaco japonés que conmovió a millones de usuarios en redes sociales, sigue dando de qué hablar. Esta vez, la marca Crocs decidió rendirle homenaje con un producto especial que ya despertó la curiosidad de miles de fanáticos.

Un pin inspirado en el mono más tierno de internet

A través de sus redes sociales, Crocs anunció el lanzamiento de un Jibbitz, los populares pines decorativos que se colocan en los zuecos de la marca.

El accesorio está inspirado en Punch y recrea la imagen que lo hizo famoso: el pequeño primate abrazando con fuerza su inseparable peluche.

Ese gesto, que aparece en numerosos videos virales, se convirtió en uno de los momentos más tiernos que circularon en internet durante los últimos meses.

¿Cuándo y dónde comprar el pin?

Según informó Crocs, el Jibbitz inspirado en Punch estará disponible a partir del 14 de marzo.

El accesorio podrá adquirirse a través de la tienda online oficial de la marca, donde suelen lanzarse este tipo de ediciones especiales.

Hasta el momento, la compañía no ha confirmado el precio del pin.

Crocs convierte a Punch en moda: lanza pin inspirado en el mono viral. Imagen captura Informa Cosmos.

¿Por qué Punch se hizo viral?

La historia de Punch comenzó a difundirse cuando usuarios de TikTok compartieron videos del pequeño macaco abrazando un peluche como si fuera su madre.

Las imágenes generaron una ola de ternura y empatía que rápidamente lo convirtió en un fenómeno viral.

Punch vive en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón. Según los cuidadores del lugar, el animal fue rechazado por su madre poco después de nacer.

Para ayudarlo a sentirse seguro, el equipo del zoológico le entregó un peluche de mono, que el pequeño adoptó casi de inmediato.

En los videos que recorrieron el mundo, Punch aparece cargando su peluche, abrazándolo mientras camina o incluso mientras descansa, escenas que terminaron conquistando a miles de personas.

Ahora, esa historia de ternura ha dado el salto de internet al mundo de la moda.

