¿Qué le depara esta semana a tu signo del zodiaco? Te contamos

La astróloga y médium Angeluz presentó el horóscopo semanal y aseguró que los próximos días estarán marcados por una energía fuerte y positiva, especialmente para los signos de fuego y de tierra.

Para Aries, la semana llega cargada de ilusión y resultados. Angeluz señaló que es momento de cosechar lo sembrado y recomendó usar colores claros para atraer buenas energías.

En el caso de Tauro, destacó su carácter trabajador y perseverante, pero aconsejó que empiece a pensar más en sí mismo y no solo en los demás, además de fortalecer su conexión espiritual antes de dormir.

Géminis podría enfrentar decisiones importantes en el ámbito sentimental, incluso dar el paso hacia el matrimonio si ya lo tenía en mente.

Para Cáncer, los días entre el 10 y el 12 de marzo serán clave para concretar documentos, créditos o proyectos que permitan mejorar su situación familiar y económica.

En Leo, la recomendación fue realizar pequeños rituales de energía, como encender una vela blanca y pedir un deseo, especialmente para ayudar a resolver preocupaciones familiares.

Mientras que Virgo entra en una etapa de recompensas, donde podrían concretarse trabajos, negocios o viajes que se esperaban desde hace tiempo.

Para Libra, las cartas hablan de cambios emocionales y de la necesidad de dejar atrás relaciones o amistades que no aportan, con el objetivo de alcanzar estabilidad y progreso económico.

En Escorpio, se aconseja evitar confrontaciones innecesarias y concentrarse en lo positivo, ya que podría recibir un dinero que consideraba perdido.

Sagitario atraviesa un periodo de crecimiento personal y espiritual, con oportunidades de éxito si mantiene su actitud positiva.

Por su parte, Capricornio deberá dejar atrás rencores y pensamientos negativos que podrían estar afectando su prosperidad.

En Acuario, la prioridad será controlar la ansiedad y encontrar equilibrio emocional, recomendándose el uso de colores claros como el celeste para canalizar su energía.

Finalmente, Piscis aparece como uno de los signos más favorecidos del año, con posibilidades de alcanzar amor, estabilidad y prosperidad si trabaja en su desarrollo personal y espiritual.

Angeluz concluyó señalando que a partir del 10 de marzo todos los signos deberán enfocarse en “conectar, atraer energías positivas y transformar lo negativo”, para aprovechar al máximo las oportunidades que trae esta nueva etapa.

