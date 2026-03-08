Represión en Irán y tensión mundial reviven la inquietante profecía de Baba Vanga

La creciente crisis política en Irán, marcada por una fuerte represión contra manifestantes, ha vuelto a poner en debate una de las predicciones atribuidas a la mística búlgara Baba Vanga.

Algunos analistas relacionan la escalada de tensiones en Medio Oriente con una supuesta profecía que advertía sobre un conflicto internacional protagonizado por varias potencias, según el diario mexicano El Heraldo.

La situación en Irán se ha agravado en las últimas semanas debido a protestas ciudadanas contra el gobierno de los ayatolás. Organizaciones de derechos humanos reportan un aumento significativo de víctimas y detenciones durante las manifestaciones.

De acuerdo con la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, hasta el lunes se habían verificado 648 personas fallecidas, entre ellas nueve menores de edad, durante la represión de las protestas. La organización advierte que la cifra real podría superar las 6.000 víctimas, además de más de 10.000 detenidos en todo el país.

Asimismo, la organización Human Rights Watch señaló que existen informes confiables de matanzas a gran escala perpetradas por las fuerzas de seguridad iraníes contra manifestantes y civiles.

Ejecuciones y tensión política

En medio de este escenario, las autoridades iraníes anunciaron la ejecución pública de una persona acusada de participar en disturbios, lo que ha generado preocupación internacional y nuevas críticas sobre el uso de la pena de muerte en el país.

Las protestas comenzaron hace semanas debido al aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se transformaron en un movimiento más amplio contra el sistema político instaurado tras la revolución islámica de 1979.

Presiones desde Estados Unidos

La crisis también ha generado tensiones con Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su gobierno podría aplicar aranceles del 25% a los socios comerciales de Irán si continúan las acciones represivas contra los manifestantes.

Entre los principales socios comerciales del país se encuentran China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

Mientras tanto, el Gobierno iraní asegura que está recuperando el control tras las protestas, aunque organizaciones internacionales advierten que la situación de derechos humanos continúa deteriorándose.

En medio de la tensión regional y los temores de una escalada militar, algunos medios y analistas han recordado las predicciones atribuidas a Baba Vanga sobre conflictos internacionales entre grandes potencias, aunque estas interpretaciones no tienen respaldo científico y suelen ser objeto de debate.

