Insólito: suben una vaca a un micro en Santa Cruz y el video arrasa en redes

Un curioso hecho se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios compartieran un video en el que una vaca es trasladada dentro de un micro del transporte público en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las imágenes muestran al animal dentro de un vehículo de la línea 70, mientras los acompañantes del dueño narran la situación entre risas.

“Aquí el señor subió con su mascota más”, se escucha decir en el video, mientras los pasajeros registran el momento.

Posteriormente, en la grabación también se muestra el exterior del motorizado y se confirma que se trata de un micro de la línea 70 del transporte público.

Minutos después, las personas que acompañaban al animal logran bajar a la vaca del vehículo, en medio de comentarios y risas de quienes presenciaban la escena.

El video fue ampliamente compartido en redes sociales, donde los comentarios divertidos no se hicieron esperar, convirtiendo el insólito momento en uno de los clips virales del día.

