Policial

Trágico choque en la carretera a Achacachi deja un muerto y varios heridos

Según reportes preliminares, dos minibuses —uno blanco y otro rojo— colisionaron presuntamente de frente, provocando graves daños en la parte frontal de ambos vehículos.

Silvia Sanchez

07/03/2026 14:30

Trágico choque en la carretera a Achacachi deja un muerto y varios heridos. Foto: Jhon Líder Filmaciones.
La Paz, Bolivia

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la carretera hacia el municipio de Achacachi, en el departamento de La Paz, dejando una persona fallecida y varios heridos.

Según reportes preliminares, dos minibuses —uno blanco y otro rojo— colisionaron presuntamente de frente, provocando graves daños en la parte frontal de ambos vehículos.

Producto del fuerte impacto, una persona perdió la vida en el lugar del hecho, mientras que otras resultaron heridas, de acuerdo con información difundida por el portal Achacachi es Noticia.

Fotografías compartidas en redes sociales muestran que tras el choque varias piezas de los vehículos quedaron desprendidas y esparcidas sobre la vía, evidenciando la magnitud del siniestro.

El accidente provocó además la interrupción momentánea del tráfico vehicular en la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Boliviana y personal de la Dirección Nacional de Tránsito, quienes realizaron el levantamiento legal del cuerpo, que aún no fue identificado, e iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

 

