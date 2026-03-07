“No tenían que cortarme nada”: Joven denuncia que perdió un dedo por supuesto error médico

Un joven de 21 años aseguró que perdió un dedo de la mano izquierda por un error médico en un hospital de Santa Cruz. La víctima relató que, tras sufrir un accidente, le indicaron una microcirugía que los médicos implicados se negaron a realizar.

“Cuando me hice el accidente me indicaron que tenía que hacerme una microcirugía y los médicos que ahorita están en este caso no me la quisieron hacer. El día que tenían que hacerme una cirugía que no era la mía, prácticamente no tenían que haberme cortado nada", indicó la víctima.

"Esto me afectó diariamente y laboralmente no he podido hacer mi trabajo”, agregó el joven, quien trabaja como agricultor y viaja con frecuencia a Chile.

Hasta el momento, tres médicos fueron denunciados y citados hoy a declarar en calidad de denunciados. La Fiscalía inicialmente los acusó de lesiones graves y gravísimas, considerando la pérdida del dedo medio de la mano izquierda, pero posteriormente modificó la acusación a lesiones culposas.

El historial clínico refleja la participación de al menos ocho médicos en el procedimiento, y también señala que otros profesionales firmaron o completaron el acta de consentimiento del paciente.

