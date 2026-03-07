TEMAS DE HOY:
Golpe al narcotráfico Sebastián Marset ataque a mototaxista

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“No tenían que cortarme nada”: Joven denuncia que perdió un dedo por supuesto error médico

La víctima asegura que no se siguieron los procedimientos indicados y que su trabajo se ha visto afectado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/03/2026 22:22

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven de 21 años aseguró que perdió un dedo de la mano izquierda por un error médico en un hospital de Santa Cruz. La víctima relató que, tras sufrir un accidente, le indicaron una microcirugía que los médicos implicados se negaron a realizar.

“Cuando me hice el accidente me indicaron que tenía que hacerme una microcirugía y los médicos que ahorita están en este caso no me la quisieron hacer. El día que tenían que hacerme una cirugía que no era la mía, prácticamente no tenían que haberme cortado nada", indicó la víctima.

"Esto me afectó diariamente y laboralmente no he podido hacer mi trabajo”, agregó el joven, quien trabaja como agricultor y viaja con frecuencia a Chile.

Hasta el momento, tres médicos fueron denunciados y citados hoy a declarar en calidad de denunciados. La Fiscalía inicialmente los acusó de lesiones graves y gravísimas, considerando la pérdida del dedo medio de la mano izquierda, pero posteriormente modificó la acusación a lesiones culposas.

El historial clínico refleja la participación de al menos ocho médicos en el procedimiento, y también señala que otros profesionales firmaron o completaron el acta de consentimiento del paciente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD