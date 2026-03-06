Capturan en El Alto al principal sospechoso del crimen de una adolescente de 16 años

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó sobre la captura de un hombre investigado por la muerte de Emmy E.M.M., una adolescente de 16 años, en la ciudad de El Alto.

El sospechoso fue localizado en la zona de Senkata y posteriormente trasladado a celdas policiales, donde permanecerá mientras las autoridades determinan las medidas legales correspondientes.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, señaló que el principal investigado es un hombre de 23 años que tenía relación familiar cercana con el entorno de la víctima.

Por su parte, el director departamental de la Felcv, Ricardo Terrazas, confirmó a Bolivia TV que la aprehensión forma parte de las acciones para esclarecer lo ocurrido.

Cómo se conoció el caso

El hecho se conoció el 4 de marzo de 2026, cuando la hermana de la adolescente la encontró en su vivienda en la zona Santiago Segundo, también en El Alto. La joven fue trasladada a un hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades iniciaron inmediatamente una investigación para determinar las circunstancias del caso y establecer responsabilidades.

Situación en el país

De acuerdo con datos del Ministerio Público, en lo que va del año se registraron 19 casos de feminicidio en Bolivia, distribuidos en varios departamentos del país.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar que los casos sean procesados conforme a la normativa vigente.

