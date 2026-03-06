Aduana destruye camión con fardos de ropa usada de contrabando en La Paz

La Aduana Nacional de Bolivia incineró un camión que transportaba fardos de ropa usada de contrabando durante un operativo de control realizado en rutas alternas de la comunidad de Chocorozi, en el departamento de La Paz.

Según informó la entidad, la decisión se tomó luego de que un grupo de comunarios, con apoyo de maquinaria pesada, intentara recuperar el vehículo y su carga.

“Ante la presencia de comunarios y maquinaria pesada que intentaban recuperar el vehículo, el personal de la Aduana Nacional, junto a efectivos militares, procedió a la incineración total del camión y de la mercancía”, señala una nota de prensa institucional.

El operativo fue ejecutado por el Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA) con apoyo de militares. Durante el control se interceptó un camión marca Volvo de color verde cargado con varios fardos de mercadería.

Tras la verificación, los funcionarios constataron que el chasis del vehículo había sido alterado de forma artesanal, presuntamente para impedir su identificación.

La Aduana indicó que la intervención no dejó personas heridas ni daños a terceros, ni afectaciones a la comunidad.

De acuerdo con la entidad, la medida se aplicó en el marco de la Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, con el objetivo de garantizar la seguridad de los funcionarios y evitar que el operativo fuera frustrado.

