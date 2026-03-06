Bolivia avanza hacia una modernización de su sistema de telecomunicaciones con nuevas normas que podrían facilitar la llegada y expansión de servicios de internet satelital, entre ellos Starlink.

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Alberto Agreda Lema, anunció que su gestión comenzará con un reordenamiento del sistema de licitación de espectro y la creación de un nuevo reglamento satelital que abrirá el mercado a más operadores.

Según explicó en una entrevista con DPL News, el objetivo es crear condiciones que permitan mayor competencia, seguridad jurídica y nuevas inversiones tecnológicas.

Más cobertura y mejor conexión

Uno de los principales beneficios de esta nueva regulación será la ampliación del acceso a internet, especialmente en zonas rurales o alejadas, donde la conectividad tradicional suele ser limitada.

Servicios satelitales como Starlink utilizan satélites de órbita baja, lo que permite ofrecer internet de alta velocidad incluso en lugares donde no llega la infraestructura terrestre.

Esto podría significar mejores oportunidades de educación digital, telemedicina, comercio electrónico y acceso a información para miles de bolivianos.

Más competencia en el mercado

La ATT también busca equilibrar el mercado de telecomunicaciones, donde históricamente el operador estatal Entel ha tenido una posición dominante.

De acuerdo con Agreda Lema, generar reglas claras permitirá atraer más inversiones y fomentar la competencia, lo que a largo plazo podría traducirse en mejores servicios y precios más competitivos para los usuarios.

“Nadie invierte si piensa que siempre va a perder”, señaló el funcionario al explicar la necesidad de crear un entorno más equitativo para todos los operadores.

Impulso a nuevas tecnologías

El plan regulatorio también contempla acompañar el despliegue de redes 5G, impulsado actualmente por Entel, pero con la intención de que otros operadores también puedan participar en el desarrollo de esta tecnología.

Además, la ATT ya otorgó una licencia experimental a Starlink, mientras se avanza en la elaboración del reglamento que habilitará formalmente el ingreso de prestadores satelitales de órbita baja y media.

Un paso hacia la digitalización

Con estas medidas —desde la reorganización del espectro hasta la apertura a servicios satelitales— Bolivia busca modernizar su ecosistema de telecomunicaciones y acelerar su proceso de digitalización.

La meta, según la ATT, es clara: mejorar la conectividad del país y conectar a Bolivia con las nuevas tendencias tecnológicas del mundo.

