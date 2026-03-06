Esto fue lo que dijo la primera dama sobre su reunión con Melania Trump

La primera dama de Bolivia, Bibi Urquidi, reveló que fue invitada a participar en una reunión internacional convocada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que reunirá a representantes de distintos países.

Según explicó Urquidi durante una entrevista con Red Uno, el encuentro está previsto para finales de marzo y tendrá como objetivo compartir experiencias y proyectos vinculados al trabajo social.

“Ahora, a fin de marzo, por ejemplo, hay una invitación de la primera dama de Estados Unidos, donde está reuniendo a todas las primeras damas del mundo. Y todo eso ahí… uno piensa, estás yendo para realmente compartir experiencias, compartir información, compartir proyectos y poder traer eso”, señaló.

Intercambio de experiencias y oportunidades

La primera dama boliviana destacó que este tipo de encuentros también pueden generar oportunidades de cooperación e inversión para el país, especialmente en áreas vinculadas al trabajo social.

“Creo que de esa manera nosotros podemos traer a Bolivia ayuda, traer inversiones. Más que nada, en lo que me toca a mí, que todo es la gestión social”, agregó.

Una mirada más personal

La declaración se dio en el marco de una entrevista especial realizada por Red Uno, donde Urquidi habló no solo de su agenda institucional, sino también de aspectos más personales de su vida.

Durante la conversación, explicó cómo equilibra su vida familiar con las responsabilidades que implica su rol como primera dama, además de compartir los valores y motivaciones que orientan su trabajo social y su visión de servicio público.

