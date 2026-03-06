Diputado señala que investigación detectó fallas en cadena de suministro de combustible

Luego del informe oral presentado por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, ante la Asamblea Legislativa sobre la distribución de combustible de mala calidad, el diputado Ricardo Rada (PDC), señaló que el proceso de investigación ya permitió identificar posibles fallas dentro de la cadena de suministro y a funcionarios que podrían estar vinculados con el problema.

El legislador explicó que se trata de un proceso técnico complejo que requiere un análisis detallado de cada etapa del abastecimiento de combustible, desde su importación hasta su distribución final en el mercado interno.

“Es una investigación técnica porque estamos hablando de toda la cadena de suministro de combustibles, que es una cadena muy compleja. Las investigaciones han permitido identificar dónde falló el proceso y también a funcionarios que podrían tener cierta vinculación con el daño”, afirmó.

Según explicó, el trabajo investigativo se desarrolla en distintos niveles y busca establecer responsabilidades administrativas y penales, si corresponde, además de determinar en qué punto del proceso se produjo la afectación al combustible.

“Es una investigación multinivel que busca identificar el eslabón donde se produjo el daño. Corresponde determinar quiénes son los responsables que le hicieron daño al país”, sostuvo.

El diputado también señaló que el problema fue reconocido por las autoridades y que se adoptaron medidas para reparar los daños ocasionados a los propietarios de vehículos afectados.

Respecto a la posibilidad de que el problema se conociera desde meses atrás, el legislador indicó que corresponde a las instancias competentes establecer qué decisiones se tomaron en su momento y si hubo omisiones por parte de autoridades o funcionarios.

