Bolivia busca fortalecer su agenda internacional con visita de Rodrigo Paz a Estados Unidos

Autoridades bolivianas destacaron este viernes el viaje oficial del presidente Rodrigo Paz a Estados Unidos, que responde a la necesidad de fortalecer la presencia del país en espacios de diálogo internacional y generar vínculos que permitan avanzar en temas de cooperación.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, señaló que estas visitas forman parte de una estrategia orientada a sostener reuniones con distintos actores y autoridades, con el propósito de intercambiar criterios y promover temas de interés para Bolivia.

“Este tipo de viajes permite sostener reuniones importantes y posicionar la agenda del país en escenarios donde se toman decisiones relevantes”, aseguró al remarcar que el objetivo central es consolidar relaciones institucionales.

El presidente Rodrigo Paz viajó a Estados Unidos para participar en la cumbre internacional denominada “Escudo de las Américas”, que se desarrollará en la ciudad de Miami y reunirá a doce líderes de América Latina convocados por el presidente estadounidense Donald Trump.

En la misma línea, el presidente del Senado, Diego Ávila, indicó que la presencia de autoridades bolivianas en ese tipo de encuentros contribuye a fortalecer la imagen del país y a generar espacios de diálogo con distintos sectores.

“Se trata de una agenda orientada a mantener contactos y avanzar en temas que puedan beneficiar al país desde el ámbito de la cooperación y las relaciones internacionales”, sostuvo.

Las autoridades coincidieron en que ese tipo de gestiones diplomáticas buscan abrir nuevas oportunidades de coordinación y diálogo con actores internacionales, en un contexto en el que Bolivia busca reforzar su participación en distintos escenarios políticos y económicos.

Mira la programación en Red Uno Play