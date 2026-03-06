Rodrigo Paz viaja a EE.UU. junto a la primera dama para reunión con Trump

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, emprendió viaje este viernes rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa, la primera dama “Bibi” Urquidi. El mandatario se trasladó en un vuelo comercial de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación.

“La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) se enorgullece de transportar al presidente Rodrigo Paz y a la Primera Dama rumbo a Estados Unidos, donde el mandatario cumplirá una importante agenda internacional de trabajo”, informó la empresa mediante un comunicado.

Durante su estadía en el país norteamericano, el jefe de Estado tiene previsto sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de encuentros con mandatarios de once países y diversas reuniones bilaterales orientadas a fortalecer las relaciones internacionales y abrir nuevas oportunidades de cooperación para Bolivia.

Rodrigo Paz parte a EE. UU. para una agenda clave con Trump. Foto Ministerio de Obras Públicas.

Viaje tras el incidente del avión presidencial

El desplazamiento internacional ocurre un día después de que el viaje presidencial se suspendiera temporalmente. Este jueves, el avión presidencial realizó un aterrizaje preventivo en la ciudad de El Alto tras detectarse una falla técnica durante un vuelo doméstico.

Según el comunicado oficial, la tripulación decidió descender de manera preventiva al identificar anomalías en la aeronave, priorizando la seguridad del mandatario y de toda la tripulación.

El aterrizaje se realizó sin incidentes, y posteriormente se reorganizó la agenda para que el presidente pudiera retomar su viaje internacional.

Mira la programación en Red Uno Play