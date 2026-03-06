Rodrigo Paz viaja a EE.UU. para participar en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por Trump

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, viajó este viernes a Miami, en Estados Unidos, para participar en la cumbre internacional denominada Escudo de las Américas (Shield of the Americas), convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump y prevista para este sábado 7 de marzo.

De acuerdo con información difundida por la Casa Blanca, el encuentro busca conformar una coalición de países que trabajen de manera coordinada en temas de seguridad regional, lucha contra el crimen organizado y migración ordenada.

A la cita también confirmaron su participación los presidentes Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

Según la agenda oficial, Bolivia participará en la cumbre central, además de reuniones bilaterales con otros mandatarios y encuentros con la comunidad boliviana residente en Miami.

En estos espacios se prevé abordar temas relacionados con inversión, cooperación tecnológica, comercio y oportunidades económicas, además de aspectos vinculados a seguridad y migración en la región.

Mira la programación en Red Uno Play