Bioquímicos piden que el arancel cero se efectivice para bajar precios de medicamentos

La creciente demanda de medicamentos en Santa Cruz encendió una alerta en el sector farmacéutico. Desde el Colegio de Bioquímica y Farmacia advierten que, pese al anuncio de aplicar arancel cero a la importación de fármacos, la medida todavía no se refleja en el mercado.

El presidente de la institución, Yver Cordero, explicó que hasta el momento no se ha observado que la reducción arancelaria se haya efectivizado, por lo que los precios de los medicamentos se mantienen sin cambios.

“El anuncio está dado de que se iba a aplicar un arancel cero, pero a ciencia cierta que se haya efectivizado no lo hemos podido observar todavía”, señaló.

Cordero también aclaró que las importadoras y laboratorios trabajan con abastecimientos programados, por lo que los medicamentos que actualmente se venden en farmacias fueron adquiridos con anticipación, lo que podría retrasar cualquier impacto en los precios.

El representante del sector remarcó que la situación preocupa especialmente a los pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos complejos, ya que el costo de los medicamentos suele ser elevado y muchas familias tienen dificultades para cubrirlos.

“Hay pacientes con enfermedades crónicas o complicadas en las que prácticamente el dinero no alcanza para cubrir el tratamiento”, sostuvo.

Según explicó, la expectativa del sector es que la medida permita una reducción en los precios sin afectar a la industria farmacéutica nacional, pero beneficiando al mismo tiempo a las familias bolivianas.

Actualmente, entre el 50% y el 60% de los medicamentos que se consumen en el país se producen en Bolivia, mientras que el resto corresponde a productos importados, que suelen ser los de mayor costo.

Entre estos se encuentran medicamentos oncológicos, hemoderivados y tratamientos para enfermedades cardíacas, que suelen representar una carga económica significativa para los pacientes.

