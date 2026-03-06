Caso Santiváñez: Acusado de infanticidio busca salir de El Abra mientras familiares denuncian "retrasos" en el proceso

La tensión y la indignación se apoderaron nuevamente de los juzgados tras la realización de una audiencia de acción de libertad de "pronto despacho" interpuesta por la defensa del principal acusado del infanticidio de Viviana (10) y el intento de infanticidio de Dylan (6), hecho ocurrido en el municipio de Santiváñez, departamento de Cochabamba.

El recurso legal, según explicó el abogado de las víctimas, Sandro Flores Copa, busca acelerar trámites administrativos para que el imputado sea trasladado desde el penal de El Abra hacia otro recinto penitenciario.

Maniobras legales y retrasos

La audiencia de pronto despacho tuvo como objetivo cuestionar por qué ciertos actuados judiciales no fueron remitidos a tiempo al tribunal de alzada. Estos documentos corresponden a una solicitud previa del acusado para modificar su recinto de detención, bajo el argumento de que en El Abra se estaría vulnerando su "derecho a la vida".

"La presente audiencia es para acelerar la remisión de antecedentes al tribunal de alzada. La parte contraria indica que no se habrían enviado los actuados de la audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo que establece la ley", informó Flores.

"Justicia para Dylan": El dolor de una comunidad

Mientras se desarrollaba la audiencia, una numerosa delegación de pobladores de Santiváñez y padres de familia del colegio de Dylan llegó hasta la capital cochabambina para protestar. Con pancartas y gritos de justicia, rechazaron cualquier beneficio para el atacante, especialmente su traslado de penal.

El estado del pequeño Dylan, el único sobreviviente del ataque de la expareja de su madre, es el motor de la indignación. El niño de 6 años quedó parapléjico tras la agresión. "El niño está muerto en vida. Era un niño saludable y ahora no puede moverse. El asesino ya fue reconocido por él, hay pruebas suficientes, ¿por qué siguen alargando el proceso?", reclamaron los padres de familia.

Exigencia de pena máxima

La comunidad de Santiváñez se declaró en estado de alerta ante lo que consideran una dilatación innecesaria del juicio. Las demandas de los familiares son claras:

Sentencia inmediata: Exigen que se dicte la condena de 30 años sin derecho a indulto.

Permanencia en El Abra: Rechazan que el imputado sea trasladado a un penal de menor seguridad.

Celeridad procesal: Cuestionan que, pese a existir un reconocimiento directo por parte de la víctima sobreviviente, el caso aún no tenga sentencia ejecutoriada.

"Estamos muy molestos. No es justicia lo que se está viendo para estos niños. Pedimos la pena máxima y que de una vez se cierre este doloroso capítulo", sentenciaron los manifestantes antes de retirarse del lugar.

