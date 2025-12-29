Dylan despertó, pero continúa en lucha tras la agresión sufrida en Santivañez

Dylan, el niño de seis años que fue apuñalado por la expareja de su madre en el municipio de Santivañez, Cochabamba, despertó y presenta una evolución clínica favorable, por lo que podría salir de terapia intensiva en las próximas horas, informaron médicos del Hospital del Niño.

“El paciente recuperó la conciencia, habla, reconoce a las personas de su entorno y se encuentra lúcido. Está previsto que deje terapia intensiva en el transcurso de las siguientes horas”, señaló el médico de turno.

No obstante, el mayor motivo de preocupación para el personal de salud es que el menor no presenta movilidad ni sensibilidad, debido a la gravedad de la herida causada por un arma blanca en el cuello.

“Se trata de una lesión cervical alta, a nivel de C5, que compromete la función motora y sensitiva. Es un trauma raquimedular severo”, explicó el especialista.

Actualmente, Dylan será trasladado a cuidados intensivos, aunque los médicos advierten que, por el momento, no ha logrado recuperar el movimiento, y su pronóstico funcional aún es reservado.

“No hay ningún tipo de movimiento hasta ahora. Estamos haciendo todo lo posible por su recuperación, pero aún no se puede determinar cuánto tiempo permanecerá internado”, indicaron.

El caso conmocionó al país luego de que su hermanita, Viviana, fuera asesinada en el mismo ataque. La menor ya recibió cristiana sepultura, mientras que el presunto agresor se encuentra con detención preventiva en el penal de El Abra.

La familia de Dylan solicitó ayuda económica para afrontar los elevados gastos médicos que demanda su tratamiento y rehabilitación.

