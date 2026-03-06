Yosmar Espejo propone el Estatuto Autonómico como la "llave" para sacar a La Paz del estancamiento

En su primera incursión como candidato a la Gobernación, Yosmar Espejo ha centrado su propuesta en un solo eje motor: la implementación del Estatuto Autonómico de La Paz. Según el postulante de Suma por el Bien Común, el departamento se encuentra en un estado de parálisis económica y administrativa debido a una dependencia excesiva del Gobierno Central.

El diagnóstico: Un departamento "atado de manos"

Espejo, oriundo de Mapiri, sostiene que La Paz ha pasado de ser el líder económico del país a ocupar un tercer lugar, por detrás de Santa Cruz y Cochabamba. El candidato atribuye esta situación a la disparidad presupuestaria y a la falta de leyes propias que protejan la producción local.

"Al departamento de La Paz le está faltando el estatuto autonómico. Le está faltando su propia autodeterminación. Que todos los recursos que producimos acá se administre acá", afirmó Espejo, comparando los presupuestos regionales: "El presupuesto de Santa Cruz es tres veces más harto que el de La Paz y en población somos lo mismo".

Para el candidato, el centralismo actual funciona como un freno, especialmente en el norte paceño, donde asegura que los agricultores son limitados en su capacidad productiva por instituciones nacionales.

"Nosotros como paceños no somos dueños de la casa. Estamos en un candado que es el centralismo. Imagínate, nosotros tenemos una llave que es el estatuto autonómico para abrir ese candado".

Salud: "Arreglar la casa" antes de prometer nuevos hospitales

En materia de salud, Espejo se aleja de las promesas de grandes construcciones y propone una visión pragmática basada en la mejora de la infraestructura existente. Tras visitar hospitales de tercer nivel, denunció la presencia de equipo médico obsoleto y la falta de ítems para el personal.

"Sería demagogo decir: en las 20 provincias van a hacer hospitales de tercer nivel... es mejor mejorar lo que tenemos, arreglar la casa", sostuvo. Según su visión, sin la administración directa de los recursos que generaría la autonomía, cualquier promesa de nuevas obras es inviable: "Mientras no administremos nuestros propios recursos, nosotros como paceños no vamos a poder cumplir ninguna de las promesas que están haciendo".

Minería y Medioambiente: El rol de la Gobernación

Sobre la actividad minera, uno de los temas más sensibles en el departamento, Espejo descargó la responsabilidad de las irregularidades en el Estado Central, afirmando que la Gobernación actualmente "brilla por su ausencia" y no tiene poder de decisión real.

"La gobernación está atada de manos... no decide nada, todo lo deciden desde el gobierno central. Pero eso ya tenemos que romper esas cadenas", enfatizó. Su propuesta incluye sentarse "de tú a tú" con los sectores mineros para impulsar una minería responsable que reemplace el uso de mercurio por alternativas menos dañinas como el arsénico y que incluya planes de reforestación.

Un llamado a "gente nueva"

Yosmar Espejo finalizó su presentación apelando a su falta de pasado político como una ventaja comparativa frente a otros candidatos. "Voten por gente nueva, voten por la juventud, voten por un cambio", concluyó, instando a la población a elegir propuestas que busquen la transformación estructural a través de la autonomía.

Mira la programación en Red Uno Play