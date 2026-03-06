Giovann Arzabe: Del micrófono a la gestión pública con un enfoque en la "industrialización de la basura" y digitalización

En la recta final hacia las elecciones subnacionales, el candidato por la alianza Libre, Giovann Arzabe, presentó en Red Uno los ejes centrales de su propuesta para la alcaldía de Cochabamba. Con una trayectoria que combina 34 años en medios de comunicación y una formación académica en administración de empresas, Arzabe busca posicionarse como una alternativa técnica para enfrentar lo que denomina una crisis financiera en el municipio.

Un perfil entre la comunicación y la academia

Arzabe, conocido por su paso por programas como "Ruido Visión" y "El Mañanero", enfatizó que su vida ha transcurrido en dos carriles paralelos: la pasión por los medios y el rigor profesional. "Soy licenciado en administración de empresas. Tengo dos diplomados en educación superior, una maestría en administración de empresas", afirmó, destacando que su incursión en la política nace de una invitación del partido que él mismo apoyó en las nacionales.

El candidato relató que situaciones personales críticas, como la lucha de su madre y su esposa contra el cáncer, cambiaron su perspectiva de vida. "Comprendí que la vida es momentos... hoy estás, mañana no. Y esos momentos los tenemos que aprovechar", explicó sobre su decisión de aceptar la candidatura.

La crisis de la basura y la deuda municipal

Uno de los puntos más críticos de su diagnóstico es la situación financiera de la Alcaldía. Según Arzabe, el municipio arrastra una deuda proyectada al 2051 que supera los 2.200 millones de bolivianos. "Hemos sobrepasado el nivel de endeudamiento. Actualmente, el municipio percibe alrededor de 1600 millones anualmente y tenemos una deuda que nos deja a todos los cochabambinos en un mal plano", advirtió.

Su propuesta estrella para revertir esta situación es la industrialización de los residuos, buscando financiamiento internacional para proyectos verdes.

"Naciones Unidas tiene un monto de 300 mil millones de dólares destinados a proyectos verdes... podríamos generar un ingreso de un 50% de lo que se vaya tratando la basura convirtiéndola en productos como politubos para riegos".

Respecto al actual contrato de recojo de basura, fue cauteloso: "Lo que vamos a hacer inicialmente es ir a transparentarlo... si yo dijera irresponsablemente: voy a ir a romper ese contrato, me podría estar metiendo en muchos líos".

Seguridad y Salud: El "Escudo Digital" y alianzas privadas

En materia de seguridad, Arzabe propone el "Escudo Digital Municipal", un sistema que involucra a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). "Cada OTB va a generar brigadas de seguridad, entrenadas por la policía y el municipio... con un botón de pánico que permita grabar audio, imagen y georreferenciar el lugar", detalló.

Para el sistema de salud, el candidato de Libre plantea una solución basada en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para cubrir la falta de personal en centros de primer nivel. "Queremos trabajar con las mismas empresas para cubrir ítems médicos. Queremos habilitar los 29 centros de primer nivel 24/7 mediante alianzas privadas", sostuvo, señalando que actualmente muchos centros cierran a media tarde por falta de personal.

Descentralización y lucha contra la corrupción

Arzabe hizo hincapié en la brecha entre el norte y el sur de la ciudad, describiendo una "zona sur abandonada" donde el costo del agua es una carga para las familias. Su plan incluye la descentralización de mercados y servicios, además de una reforma administrativa profunda basada en la tecnología.

"La digitalización es una de las vacunas... estamos considerando que por lo menos entre un 30 a un 40% de la corrupción se va a bajar", aseguró, argumentando que al sistematizar los trámites se limita la discrecionalidad: "Digitalizarlos es quitarles la mamadera".

Arzabe concluyó reafirmando su compromiso con la ciudad bajo el eslogan "Tu lucha es mi lucha", a la espera del respaldo ciudadano el próximo 22 de marzo.

