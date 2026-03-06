Donarán prótesis al niño que perdió sus piernas en el accidente aéreo de El Alto

La esperanza llega desde Santa Cruz para el niño que perdió ambas extremidades en el fatídico accidente aéreo ocurrido en El Alto. La compañía especializada "Pasos Nuevos" ha confirmado que donará las prótesis necesarias para la recuperación del menor.

El Dr. Ernesto Fernández, líder de la iniciativa, enfatizó su compromiso de colaborar con este pequeño que enfrentó una amputación traumática.

“La compañía se dedica a la fabricación de prótesis personalizadas para pacientes amputados y siempre colaboramos con niños de escasos recursos”, explicó el especialista.

Dada la complejidad del caso, el equipo médico trabajará en dispositivos diseñados exclusivamente para la anatomía específica de la víctima. “Se llaman prótesis ortopédicas personalizadas porque se elaboran individualmente para que el paciente vuelva a sus actividades normales”, detalló Fernández.

El médico subrayó que este tipo de tecnologías suelen ser inalcanzables para muchas familias debido a su elevado costo en el mercado actual. Ante esta realidad, el experto fue contundente: “Nosotros, como compañía y como Dr. Fernández, ayudamos a estos niños que lo necesitan para tener una vida normal”.

La intervención busca no solo restaurar la movilidad física, sino también brindar un cierre digno a la tragedia que conmovió al país.

“Queremos ayudar a este niño de todo corazón”, concluyó el doctor, reafirmando que el equipo ya prepara el equipamiento.

