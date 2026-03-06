La Paz podría tener su propia versión del “Trend de Brasil”

Un sector ubicado en la parte alta de la ciudad de La Paz comienza a ganar popularidad en redes sociales por sus coloridas vistas panorámicas, que recuerdan al conocido “Trend de Brasil”, donde usuarios graban videos desde miradores mostrando barrios llenos de colores.

El lugar, que se encuentra en un barrio paceño, ha comenzado a atraer visitantes que llegan para tomar fotografías y grabar videos con dron aprovechando el paisaje urbano que combina casas de distintos colores con una amplia vista de la ciudad.

El propietario de la vivienda desde donde se realizan varias de las grabaciones señaló que la llegada de visitantes ha generado entusiasmo entre los vecinos, quienes buscan mejorar la zona para convertirla en un punto turístico.

“Gracias por la visita, para mí es un orgullo recibirlos. Estamos muy emocionados estos días porque la gente está viniendo a conocer el lugar. Con los vecinos queremos seguir insistiendo en mejorar la zona”, comentó.

Los visitantes destacan el paisaje que ofrece el sector, ideal para capturar imágenes y videos.

“Estamos muy asombrados con todo el panorama que se ve. Entonces dijimos: "¿Por qué no tener una postal y un video juntos?", comentó uno de los turistas que llegó con su familia para registrar el momento.

Costo

Uno de los servicios que ya se ofrece en el lugar es la grabación con dron, que permite capturar tomas aéreas del paisaje paceño. El costo del servicio es de Bs. 250 por video.

El operador del dron, Marcelo Choque, explicó que cada vez más personas buscan este tipo de contenido para redes sociales, siguiendo el popular Trend de Brasil, que consiste en mostrar barrios coloridos desde puntos altos con tomas panorámicas.

Ante el creciente interés, el propietario de la vivienda anunció que tiene previsto construir un pequeño café en el lugar, con el objetivo de ofrecer una experiencia turística más completa.

La idea es que los visitantes puedan esperar su turno para las grabaciones disfrutando de bebidas o comida tradicional, generando además un pequeño circuito económico en el barrio.

Vecinos incluso plantean que el espacio pueda incluir gastronomía típica, como api con llaucha u otros productos, para que los turistas tengan una experiencia cultural completa mientras disfrutan de la vista.

