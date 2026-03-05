TEMAS DE HOY:
¿Lluvias o sol? Así podría arrancar el fin de semana en Santa Cruz

El pronóstico del tiempo anticipa cambios en las condiciones climáticas para los próximos días en Santa Cruz de la Sierra.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/03/2026 20:15

Foto: Wikipedia
Santa Cruz, Bolivia

El arranque del fin de semana en Santa Cruz de la Sierra estará marcado por condiciones inestables y presencia de lluvias en distintos momentos de la jornada, según el pronóstico del tiempo.

Para este viernes, se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 29 grados, con chubascos aislados que podrían presentarse en diferentes horas del día, aunque con intervalos de cielo parcialmente nublado.

El sábado continuará la inestabilidad climática. Las temperaturas oscilarán entre 25 grados de mínima y 27 grados de máxima, y se prevén lluvias durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones si tiene actividades al aire libre.

En tanto, el domingo mantendrá un comportamiento similar. La mínima será de 21 grados y la máxima de 27 grados, con lluvias aisladas que podrían registrarse de forma intermitente.

Para el lunes, el pronóstico anticipa una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, manteniendo el ambiente húmedo en la capital cruceña.

Ante estas condiciones, se aconseja a la población estar atenta a los reportes meteorológicos y tomar previsiones, especialmente en desplazamientos y actividades al aire libre durante el fin de semana.

