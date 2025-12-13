TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Atención, Santa Cruz! ¿Continuará lloviendo? Todo lo que debe saber sobre el clima

Este sábado y domingo, el departamento cruceño vivirá un “combo” climático, según el pronóstico del Señor del Clima.

Charles M. Flores

13/12/2025 9:57

Santa Cruz enfrenta un fin de semana de lluvias, vientos y altas temperaturas. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este fin de semana, Santa Cruz vivirá un “combo” climático que combina precipitaciones, ráfagas de viento y altas temperaturas, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, también conocido popularmente como el Señor del Clima.

En la provincia Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Se espera que este sábado la mínima sea de 22°C y la máxima de 29°C, con vientos provenientes del norte que alcanzarán hasta 70 km/h. Los cielos se presentarán mayormente a parcialmente cubiertos, con lluvias moderadas.

En Ichilo

Las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes, aumentando el riesgo de desbordes en los ríos Yapacaní e Ichilo, lo que podría afectar cultivos y comunidades locales. Expertos recomiendan tomar las precauciones necesarias.

El domingo, el termómetro oscilará entre 23°C y 32°C, pero la humedad ambiental hará que la sensación térmica se sienta como 36°C. Se esperan vientos de más de 70 km/h y cielos parcialmente cubiertos a despejados, sin lluvias significativas.

En los Valles cruceños

Las temperaturas irán de 12°C a 30°C, con lluvias moderadas hasta el sábado y vientos de hasta 50 km/h.

En la Cordillera

Se prevé una mínima de 17°C y máxima de 36°C, con lluvias moderadas a fuertes solo el viernes y vientos de más de 50 km/h el domingo, especialmente en los municipios de Cabezas y Charagua.

La Chiquitania

Registrará temperaturas entre 23°C y 35°C, con ráfagas de viento que alcanzarán hasta 70 km/h el domingo en las provincias de Chiquitos y Ñuflo de Chávez. Las lluvias serán moderadas a fuertes en Guarayos y Ñuflo de Chávez durante este sábado, mientras que en el resto de la región las precipitaciones serán moderadas.

