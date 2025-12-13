(Video) “Estamos encima del techo”: el desborde del río deja familias atrapadas en El Torno

Una intensa lluvia caída en las últimas horas provocó el desborde del río y de varias quebradas en el municipio de El Torno, específicamente en el Distrito 6, dejando a familias atrapadas en sus viviendas y generando una situación de emergencia que mantiene en vilo a la población.

Las precipitaciones arremetieron con fuerza en el sector de Cenvicruz, donde funcionarios y jóvenes que se encontraban en el lugar intentaron rescatar sus pertenencias ante el rápido avance del agua, que en cuestión de minutos inundó calles, casas y espacios comunitarios.

Desde la comunidad Espejos, representantes del Control Social reportaron la magnitud del desastre y pidieron auxilio inmediato. “Todo parece una isla”, señalaron, al describir cómo el agua cubrió completamente los accesos, dejando a varias personas aisladas.

Un video difundido en redes sociales muestra la desesperación de los vecinos. En la grabación se escucha a un hombre clamar por ayuda mientras permanece sobre el techo de su vivienda:

“En la comunidad necesitamos helicóptero, soy de Control Social del Distrito 6 de El Torno. Todo parece una isla, estamos encima del techo de mi casa, los vecinos igual están en el techo, necesitamos helicóptero a la brevedad posible”.

El mismo testimonio advierte que la situación es crítica debido al desborde generalizado:

“Toda la quebrada ha rebalsado punta a punta esta vez”.

Las autoridades y el control social pidieron a la población extremar cuidados y evitar transitar por zonas inundadas, mientras se espera la llegada de ayuda para evacuar a las personas atrapadas y atender a las comunidades más afectadas del Distrito 6.

La emergencia continúa y los pobladores temen que, de persistir las lluvias, los daños materiales y el riesgo para la vida aumenten en las próximas horas.

