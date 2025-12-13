TEMAS DE HOY:
Aprehensión de Luis Arce Fondo Indígena Luis Arce

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

“¡Fuerza, compañero!”: el mensaje de Prada a Arce en su traslado a prisión

El expresidente fue trasladado este viernes tras recibir detención preventiva por el caso Fondo Indígena. La exministra María Nela Prada grabó el momento y lo alentó.

Milen Saavedra

12/12/2025 21:09

Con fritos de "¡Fuerza, compañero!", exministra Prada grabó el momento en que Arce salía de la Felcc
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El expresidente Luis Arce Catacora salió este viernes de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ser trasladado al penal de San Pedro en La Paz, donde cumplirá la detención preventiva dispuesta por un juez.

El momento de la salida de Arce fue registrado en video por la exministra María Nela Prada. Mientras el expresidente abordaba los vehículos que lo llevarían a la cárcel, Prada le gritó palabras de apoyo:

“¡Fuerza, compañero, la lucha sigue!”, se le escucha decir a la exministra al despedir a Luis Arce.

El traslado se dio luego de que un juez dispusiera cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, dentro de una investigación por presuntos malos manejos en el caso del Fondo Indígena.

Vea el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD