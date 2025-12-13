“¡Fuerza, compañero!”: el mensaje de Prada a Arce en su traslado a prisión

El expresidente Luis Arce Catacora salió este viernes de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para ser trasladado al penal de San Pedro en La Paz, donde cumplirá la detención preventiva dispuesta por un juez.

El momento de la salida de Arce fue registrado en video por la exministra María Nela Prada. Mientras el expresidente abordaba los vehículos que lo llevarían a la cárcel, Prada le gritó palabras de apoyo:

“¡Fuerza, compañero, la lucha sigue!”, se le escucha decir a la exministra al despedir a Luis Arce.

El traslado se dio luego de que un juez dispusiera cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, dentro de una investigación por presuntos malos manejos en el caso del Fondo Indígena.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play