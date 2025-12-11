Exministro denuncia irregularidades en aprehensión de Arce por caso Fondioc

El exministro de Gobierno Hugo Moldiz ofreció declaraciones sobre la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, expresando dudas sobre la legalidad del procedimiento y alertando sobre una posible instrumentalización política de la justicia.

Cuestionó que el exmandatario haya sido aprehendido sin citación previa, lo cual, según su análisis, vulnera el debido proceso. "Todo indica que no se ha respetado el debido proceso. Independientemente de que sea expresidente o exministro, no se ha respetado porque no habría sido citado", sostuvo.

Aseguró que Arce se habría presentado voluntariamente si se le convocaba: "Tengo la absoluta seguridad de que si era citado, él se hubiera presentado para prestar su declaración". También discrepó con el uso de la aprehensión directa, figura que, explicó, solo corresponde en casos de flagrancia. "Aprehensión directa es cuando es en flagrancia, es decir, cuando uno está cometiendo el delito. Eso es flagrancia", dijo.

El exministro comparó la situación de Arce con la reciente detención de la exdiputada Lidia Patty, también implicada en el caso del Fondo Indígena, y planteó una interrogante: ¿se está utilizando el sistema judicial para fines políticos?

Se preguntó si las acciones buscan procesar exautoridades ligadas a Evo Morales, con un objetivo mayor: inhabilitar alternativas políticas en el escenario electoral. Si esto se confirma, dijo, podría tratarse de lawfare, o “guerra jurídica”.

“Si el caso está siendo usado con fines políticos, se busca cerrarle el paso a opciones distintas al gobierno actual”, advirtió.

Dirigió además una crítica interna a sectores del MAS que habrían celebrado la detención de Arce, sin analizar sus posibles implicancias.

"El nivel de enguerrillamiento al interior del MAS ha llegado a tal punto que lo malo que le pasa a uno, es festejado por el otro bando".

Pidió a la militancia reflexionar sobre el nuevo escenario político tras las detenciones y llamó a la unidad.

Finalmente, recordó que la presunción de inocencia debe regir cualquier proceso judicial: "Por supuesto que yo creo en la inocencia de Arce. Y creo que hay que cumplir con la garantía constitucional de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario".

