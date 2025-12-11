Sin convencer al jurado: Ezequiel Serres y su equipo quedan al borde de la eliminación

Al cierre de la ronda de presentaciones de este miércoles, Tito Larenti, encargado de decidir qué equipo debía ser enviado a eliminación, anunció una decisión contundente: Ezequiel Serres y la academia Bamboleo quedaron nominados tras su desempeño en la temática de Bollywood.

“A esta altura hay cosas que es bueno tomar en cuenta: el lip sync, la puesta en escena, la precisión al bailar, la creatividad y las ganas de ser campeones. Eso es lo que se necesita para llegar a la final. Quien pasa al domingo de eliminación es el equipo de Ezequiel Serres y Bamboleo”, afirmó el juez.

El equipo había interpretado la canción “Dhoom Again”, de la película Dhoom 2, recreando al personaje de Sunehri Kaur. Aunque la coreografía tuvo energía y mostró un esfuerzo notable, los jueces coincidieron en que hubo demasiados errores y una falta general de interpretación que terminó costándoles la permanencia segura.

