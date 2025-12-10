"Intentaron ahorcarlo": el drama del policía que lucha por su vida tras la violencia en Cotapachi

El drama vivido por uno de los policías heridos en el conflicto del botadero de Cotapachi mantiene a su familia en desesperación. El joven efectivo continúa hospitalizado, luchando por recuperarse, mientras sus seres queridos piden justicia y apoyo ante la gravedad de lo ocurrido.

“Mi hijo está en un estado casi de coma, hospitalizado en la Caja. Tiene una herida en la cabeza, su cara está verde, su cuello igual, sus piernas todas maltratadas. ¿Cómo han podido hacerle eso? Lo han tratado como si fuera un delincuente”, relató entre lágrimas el padre del policía, conmocionado por las lesiones que presenta su hijo.

El familiar denunció que el joven no tenía armas para defenderse. “Sólo tenía la lanzagases, y hasta eso le quitaron”, lamentó.

Según contó el propio efectivo a su familia, un grupo de personas intentó matarlo. “Querían ahorcarlo con una soga en un árbol. Después lo llevaron varios kilómetros aparte del subteniente. Ahí querían colgarme, me dijo. Le habían quitado todo: chaleco, canilleras, casco, los celulares, su reloj… todo”, narró el padre, profundamente afectado.

Su familia asegura que el joven siempre trabajó con esfuerzo y compromiso, y que jamás imaginaron que sería víctima de tal violencia en un operativo donde sólo cumplían órdenes.

Hoy, entre el miedo y la esperanza, piden justicia, ayuda y respaldo para su recuperación. “Él solo estaba haciendo su trabajo”, reiteran.

