“¡Hay que prenderles fuego!”: El video que revela el terror vivido por policías en Cotapachi

Las imágenes muestran a varios efectivos jóvenes siendo empujados, insultados y obligados a avanzar hacia una zona más alejada, sin posibilidades de retroceder. De acuerdo con sus camaradas, el video refleja el nivel de violencia y vulnerabilidad al que estuvieron sometidos durante el operativo.

Entre el caos se escuchan voces que golpean tan fuerte como las manos que los empujan:

“¡Vamos, caminen car...o!”

“¡Empújenlos, llévenlos al fondo!”

“¡Ni para esto sirven!”

Pero la frase que dejó helados a quienes vieron el video es una que rompe cualquier límite:

“¡Traigan la gasolina! ¡Hay que prenderles fuego! ¡Van a morir vivos!”

Según testimonios de los propios policías, algunos comunarios no solo gritaban, sino que buscaban combustible mientras otros grababan y bloqueaban cualquier intento de retroceder. “No hay salida”, se escucha decir, como una sentencia.

El material aparece en medio del proceso penal iniciado contra el subteniente Castellón, herido durante los hechos y hoy investigado por presunto homicidio. Para sus camaradas, este video es prueba del clima de terror y desesperación en el que se desenvolvió el operativo.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, el video sigue expandiéndose, mostrando al país la crudeza de un conflicto que dejó huellas profundas en ambos lados.

El video:

Mira la programación en Red Uno Play