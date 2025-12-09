TEMAS DE HOY:
Robo en El Alto Jubilados Chi Hyun Chung

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“No se merecía esto mi papá”: velan a comunario muerto en conflicto de Cotapachi

La familia asegura que Sinforiano solo protegía sus maizales cuando recibió el disparo fatal. Exigen justicia, mientras autoridades realizan nuevas inspecciones en Cotapachi.

Silvia Sanchez

09/12/2025 17:13

Foto: Percy Rivera - periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En Cochabamba, familiares y vecinos velan los restos de Sinforiano Carrillo, uno de los dos comunarios que perdió la vida por impacto de bala durante el violento conflicto registrado en el botadero de Cotapachi. La familia asegura que él no participaba del enfrentamiento; al contrario, solo había ido a cuidar sus maizales, pero fue confundido y atacado en medio del caos.

Su hijo, entre lágrimas, recordó a Sinforiano como un hombre “bueno, trabajador y querido por todos”.

No se merecía esto mi papá”, lamentó con la voz quebrada, mientras pedía al vicepresidente Edmand Lara intervenir para que “se haga justicia”.

Este martes, una comisión integrada por Fiscales, el viceministro de Régimen Interior, René Calla, personal del IDIF y peritos ingresó a la zona del conflicto. Allí realizaron una inspección en el punto exacto donde los dos comunarios perdieron la vida y donde estalló la violencia que hoy tiene de luto a Cotapachi.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD