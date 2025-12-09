“No se merecía esto mi papá”: velan a comunario muerto en conflicto de Cotapachi

En Cochabamba, familiares y vecinos velan los restos de Sinforiano Carrillo, uno de los dos comunarios que perdió la vida por impacto de bala durante el violento conflicto registrado en el botadero de Cotapachi. La familia asegura que él no participaba del enfrentamiento; al contrario, solo había ido a cuidar sus maizales, pero fue confundido y atacado en medio del caos.

Su hijo, entre lágrimas, recordó a Sinforiano como un hombre “bueno, trabajador y querido por todos”.

“No se merecía esto mi papá”, lamentó con la voz quebrada, mientras pedía al vicepresidente Edmand Lara intervenir para que “se haga justicia”.

Este martes, una comisión integrada por Fiscales, el viceministro de Régimen Interior, René Calla, personal del IDIF y peritos ingresó a la zona del conflicto. Allí realizaron una inspección en el punto exacto donde los dos comunarios perdieron la vida y donde estalló la violencia que hoy tiene de luto a Cotapachi.

