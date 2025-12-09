“Que me investiguen”: dirigente de Cotapachi niega ser el organizador del bloqueo en el botadero

Lucio Padilla, hermano de Pablo Padilla —el hombre que perdió la vida en los enfrentamientos del lunes—, salió a responder a las acusaciones lanzadas por el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, quien lo señaló como el supuesto organizador del bloqueo en el botadero.

El dirigente de Cotapachi aseguró que no estuvo presente en los enfrentamientos y que una acción popular le prohíbe participar en este tipo de movilizaciones.

“Yo tengo cámaras de seguridad, tengo a mi abogado, tengo testigos. Estaba en mi casa, soy agricultor. Que me investiguen a profundidad. Y que también investiguen al alcalde de Colcapirhua, que nos ha mandado grupos de choque”, afirmó.

Padilla dijo estar dispuesto a someterse a cualquier investigación y adelantó que tomará acciones legales ante las acusaciones.

“Mi orden judicial me dice que no puedo llegar al lugar, y nunca he llegado”, reiteró.

También remarcó que el conflicto no tiene relación con la empresa Tunqui.

“La empresa Tunqui nada tiene que ver en esto. El problema es de límites. Este señor alcalde quiere hacer pelear entre Quillacollo y Colcapirhua, es totalmente falso”, sostuvo.

Finalmente, pidió que el caso sea investigado a fondo y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano y los enfrentamientos en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play