TEMAS DE HOY:
Chi Hyun Chung Abuso a menor en Oruro Hombre agredido

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Que me investiguen”: dirigente de Cotapachi niega ser el organizador del bloqueo en el botadero

El dirigente de Cotapachi, hermano de Pablo Padilla —fallecido en los enfrentamientos—, rechaza las acusaciones del alcalde de Colcapirhua y asegura que no participó en las movilizaciones por orden judicial. Afirma que el conflicto es de límites y no involucra a la empresa Tunqui.

Silvia Sanchez

09/12/2025 15:44

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Lucio Padilla, hermano de Pablo Padilla —el hombre que perdió la vida en los enfrentamientos del lunes—, salió a responder a las acusaciones lanzadas por el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, quien lo señaló como el supuesto organizador del bloqueo en el botadero.

El dirigente de Cotapachi aseguró que no estuvo presente en los enfrentamientos y que una acción popular le prohíbe participar en este tipo de movilizaciones.

“Yo tengo cámaras de seguridad, tengo a mi abogado, tengo testigos. Estaba en mi casa, soy agricultor. Que me investiguen a profundidad. Y que también investiguen al alcalde de Colcapirhua, que nos ha mandado grupos de choque”, afirmó.

Padilla dijo estar dispuesto a someterse a cualquier investigación y adelantó que tomará acciones legales ante las acusaciones.

“Mi orden judicial me dice que no puedo llegar al lugar, y nunca he llegado”, reiteró.

También remarcó que el conflicto no tiene relación con la empresa Tunqui.

“La empresa Tunqui nada tiene que ver en esto. El problema es de límites. Este señor alcalde quiere hacer pelear entre Quillacollo y Colcapirhua, es totalmente falso”, sostuvo.

Finalmente, pidió que el caso sea investigado a fondo y que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano y los enfrentamientos en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD