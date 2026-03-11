Senado aprueba retirar el busto de Evo Morales del Palacio Legislativo

La Cámara de Senadores aprobó una resolución por más de dos tercios que instruye retirar la escultura en un plazo de 72 horas y prohíbe su futura reinstalación en la Asamblea Legislativa.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las instalaciones del Palacio Legislativo, además de prohibir su futura reinstalación en cualquier espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La decisión fue adoptada por más de dos tercios durante la 70.ª Sesión Ordinaria del Senado, luego de la presentación del informe de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, que analizó el Proyecto de Resolución Camaral N.º 003/2025-2026.

De acuerdo con la resolución leída en sala por el segundo secretario del Senado, Julio Romaña, se instruye al Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, Javier Zárate, coordinar las acciones administrativas necesarias para ejecutar el retiro de la escultura.

“El Oficial Mayor deberá coordinar y ejecutar las acciones administrativas, logísticas y materiales necesarias para retirar el busto, además de evitar su posterior colocación o reingreso a cualquier espacio de la Asamblea Legislativa”, señala la resolución.

El documento establece un plazo de 72 horas para concretar el retiro del busto una vez activadas las gestiones administrativas correspondientes.

La escultura del exmandatario fue instalada en los ambientes del Palacio Legislativo entre 2011 y 2012, durante su gestión presidencial. Con la resolución aprobada por el Senado, se dispone su retiro definitivo de las instalaciones legislativas.

