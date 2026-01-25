TEMAS DE HOY:
Nacionales

Lo reemplazan con una careta: Evo no apareció en su programa por tercer día consecutivo

Tercer fin de semana en el programa del expresidente Evo Morales en el que no asiste; sus conductores reemplazan su ausencia con una careta al inicio del programa.

Juan Marcelo Gonzáles

25/01/2026 9:59

Foto: Presentación del programa Evo Pueblo (Captura de video RKC)
Cochabamba

Escuchar esta nota

Tercer fin de semana en su programa del expresidente Evo Morales que no asiste; sus conductores reemplazan con una careta al inicio del programa.

En la mañana de este domingo 25 de enero, el director de la radio Kawsachun Coca y conductor del programa “Evo es Pueblo”, Ramiro García, inició su programa dominical con una careta con la cara empresa del exmandatario, mencionando que “donde está Evo, Evo está aquí porque todos somos Evo”, imagen que llamó la atención de los cibernautas.

 El último acto público donde apareció el expresidente fue el pasado 8 de enero en un ampliado de la Central de Bulo Bulo al interior de la zona del Chapare; posterior a ello han pasado 17 días y se desconoce su paradero.

Según sus seguidores, en un inicio argumentaron que habría contraído dengue y por ello faltaba a sus reuniones y citas; posterior a ello, el exsenador Leonardo Loza mencionó que “Evo está en algún rinconcito de la patria grande”.

Evo faltó hasta a la cosecha de su chaco, donde algunos comunarios decidieron recoger el arroz que creció en ese terreno.

Al momento existe una duda sobre el paradero del exmandatario, que simplemente apareció en algunos posteos en sus redes sociales.

 

Programación

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

