Aparatoso accidente de tránsito en La Paz: Bus de pasajeros sufre vuelco en la ruta a Apolo

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la jornada de este miércoles 11 de marzo en la carretera que conecta el municipio de Apolo con la sede de Gobierno. Un bus de pasajeros sufrió un vuelco de costado en el sector denominado Alto Ñecos, dejando a los viajeros varados y en estado de alerta.

Según los reportes preliminares de comunarios y transportistas que circulaban por la zona, el bus partió temprano desde Apolo con destino a la ciudad de La Paz. Por causas que aún están bajo investigación, el conductor perdió el control de la unidad en una de las curvas del sector de Ñecos, provocando que el motorizado quedara recostado sobre el camino.

En las imágenes captadas en el lugar de los hechos (alrededor de las 17:30 horas), se observa al bus ocupando gran parte de la vía. Decenas de pasajeros lograron salir por sus propios medios y se encuentran a un costado del camino resguardando sus pertenencias.

Hasta el cierre de este reporte, se desconoce la cifra exacta de personas heridas, aunque de manera preliminar no se han reportado decesos en el lugar. Otros vehículos de transporte público y privados que transitaban por la ruta se detuvieron para prestar auxilio a los afectados.

El sector de Alto Ñecos es conocido por ser un tramo crítico de la carretera debido a lo angosto del camino y las condiciones geográficas de la región.

El vuelco ha generado el corte temporal de la ruta, provocando que otros buses y camiones queden detenidos en ambos lados de la vía. Se espera la llegada de efectivos de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el uso de maquinaria pesada que permita retirar el bus y rehabilitar el paso.

