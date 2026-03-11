Ni los colegios se salvan: denuncian robo dentro de una unidad educativa en El Quior

La inseguridad continúa generando preocupación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta vez, el hecho ocurrió dentro de una unidad educativa ubicada en la zona del Quior, donde vecinos y autoridades del establecimiento denunciaron el robo de materiales pertenecientes a los estudiantes.

Según relató la regente del centro educativo, el hecho se registró el pasado domingo alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando personas desconocidas ingresaron al colegio y forzaron el acceso a varias aulas.

“Hubo un robo el día domingo. Se entraron a las aulas y robaron todos los materiales de los estudiantes”, señaló la responsable del establecimiento.

De acuerdo con su testimonio, los fines de semana únicamente ingresan al colegio las personas encargadas de la limpieza, por lo que se presume que los delincuentes aprovecharon la falta de movimiento para cometer el delito.

La regente indicó que no pudo identificar cuántas personas participaron en el robo. “No sé cuántas eran las personas que han entrado, si será uno o dos”, explicó.

Además, manifestó su preocupación por la falta de presencia policial en el sector, señalando que no se realizan patrullajes frecuentes en la zona.

“No llega la Policía. Lo que pedimos es que vengan a hacer rondas y cuiden más que todo por los niños”, expresó.

