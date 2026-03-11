“Debe tener algún tipo de arreglo”: abogado duda de la entrega de acusado por avasallamientos

Elías Tejerina Frías, señalado como uno de los principales implicados en avasallamientos de predios en la zona de Las Londras, fue aprehendido tras presentarse en dependencias de la Felcc de Mineros, donde se ejecutó una orden de aprehensión que pesaba en su contra.

El abogado de las víctimas, Álvaro La Torre, explicó que el dirigente llegó a las instalaciones policiales y en ese momento se procedió con la ejecución de la orden judicial.

Según el jurista, Tejerina habría evitado a la justicia durante un largo tiempo, por lo que considera llamativo que haya decidido presentarse ante la Policía.

“Este sujeto es bastante escurridizo. Él debe tener algún tipo de coartada o algún tipo de arreglo para haber hecho esa jugada, porque ha estado evadiendo la justicia durante mucho tiempo”, afirmó.

De acuerdo con La Torre, Tejerina es un dirigente intercultural que incluso formó parte del directorio nacional de este sector y es considerado uno de los ideólogos de la denominada “segunda revolución agraria”.

El abogado sostiene que, bajo ese argumento, se habría promovido la toma de varios predios privados en la región. “Ofreció a los interculturales las 70.000 hectáreas que hay en la zona de Las Londras y bajo ese pretexto empezaron las tomas”, manifestó.

Entre las propiedades presuntamente avasalladas mencionó Santagro, Las Londras, Santa María y otras haciendas que actualmente estarían en manos de grupos asentados irregularmente.

La orden de aprehensión está relacionada con los hechos ocurridos en 2024 en la propiedad Santa Rita, donde un grupo de avasalladores habría atacado a efectivos policiales que resguardaban el predio tras un operativo de retoma.

“Los avasalladores regresaron y sometieron a los policías. Doce de ellos llegaron al hospital producto de la golpiza que recibieron”, indicó Latorre.

El abogado señaló que en las próximas horas se desarrollará la audiencia cautelar, donde se solicitará la detención preventiva del dirigente mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

“Esperemos que el Ministerio Público solicite la detención preventiva y que se actúe también en los demás procesos que él tiene por avasallamientos”, sostuvo.

Además, indicó que existen otras investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción vinculados a la producción de maíz, en los que también estaría implicado el dirigente.

