Un tiburón de casi 400 años sorprende a la comunidad científica

Un equipo internacional de investigadores identificó a un tiburón de Groenlandia cuya edad podría rondar los 399 años, un descubrimiento que lo posiciona como uno de los animales vertebrados más longevos registrados por la ciencia.

El cálculo surge de un estudio que analizó distintos ejemplares capturados de manera incidental por pescadores en las frías aguas del océano Ártico.

Según las estimaciones, el tiburón más viejo del análisis habría nacido aproximadamente en 1627, es decir, hace casi cuatro siglos.

El estudio científico

El hallazgo se basa en una investigación publicada en 2016 en la revista Science.

Los científicos estudiaron 28 tiburones de Groenlandia para estimar su edad mediante un método poco común: la datación por radiocarbono de las lentes oculares.

Este tejido del ojo se forma antes del nacimiento y no se regenera, lo que permite utilizarlo como referencia para calcular la edad del animal.

Los resultados indicaron que:

La edad promedio de los tiburones analizados fue de al menos 272 años .

El ejemplar más grande, de más de 5 metros de largo , podría tener cerca de 399 años .

Su nacimiento se ubicaría alrededor del año 1627.

Por qué pueden vivir tanto tiempo

Los investigadores creen que la extraordinaria longevidad del tiburón de Groenlandia se debe a una combinación de factores biológicos y ambientales.

Entre ellos destacan:

Crecimiento extremadamente lento , de aproximadamente un centímetro por año.

Madurez sexual tardía , que ocurre cerca de los 150 años .

Metabolismo bajo , adaptado a temperaturas cercanas al congelamiento.

Hábitat profundo y estable, a más de 2.000 metros de profundidad.

Algunos estudios también sugieren que esta especie podría tener mecanismos genéticos capaces de reparar el ADN, lo que ayudaría a retrasar el envejecimiento.

Un gigante de las profundidades

El tiburón de Groenlandia es una de las especies más enigmáticas del mundo marino.

Puede medir hasta 7 metros de largo y superar los 1.000 kilos de peso, aunque se mueve a una velocidad muy lenta, de menos de 2 km/h.

Su dieta incluye peces, focas, calamares y restos orgánicos, lo que lo convierte en un depredador y carroñero de las profundidades.

Amenazas para la especie

A pesar de su extraordinaria capacidad de supervivencia, esta especie enfrenta varios riesgos.

Entre ellos se encuentran la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en el Ártico, factores que podrían afectar a estos animales que tardan siglos en completar su ciclo de vida.

