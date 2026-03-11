Aterrizajes al límite: así operan los cazas en portaaviones de EE. UU. en medio de la tensión con Irán

En medio de operaciones militares en Oriente Medio, pilotos de la aviación naval de Estados Unidos realizan una de las maniobras más exigentes de la aviación: aterrizar un caza en la cubierta de un portaaviones en movimiento.

Desde la cabina de un F/A‑18E/F Super Hornet, el USS Abraham Lincoln (CVN‑72) aparece a lo lejos como una pequeña plataforma balanceándose en medio de un mar agitado.

El piloto controla la aeronave con movimientos mínimos: con la mano izquierda ajusta los aceleradores con precisión milimétrica, mientras la derecha mantiene firme el mando de control.

Un margen de error mínimo

El aterrizaje en un portaaviones exige una precisión extrema.

Si el avión desciende demasiado bajo, corre el riesgo de impactar contra la parte trasera del barco, en un accidente conocido como “ramp strike”.

Si llega demasiado alto, puede pasar por encima de los cables de frenado y verse obligado a despegar nuevamente con el combustible al límite.

En el momento final, el piloto hace contacto con la cubierta a unos 250 kilómetros por hora.

De inmediato empuja los aceleradores a máxima potencia por si el gancho de frenado no logra enganchar los cables de acero instalados en la cubierta.

Un tirón brusco confirma el resultado: el gancho ha atrapado uno de los cables y el avión se detiene en menos de cien metros.

Operaciones en medio de la tensión regional

Estas maniobras forman parte de las operaciones navales desplegadas por Estados Unidos en el Mar Arábigo, en un contexto de creciente tensión con Irán.

De acuerdo con reportes militares, la región ha registrado incidentes recientes, incluidos ataques con drones y operaciones de defensa aérea.

En uno de esos episodios, un caza F‑35 Lightning II estadounidense habría derribado un dron iraní cerca del USS Abraham Lincoln (CVN‑72).

Aviación naval de alta complejidad

Las operaciones en portaaviones son consideradas una de las tareas más complejas de la aviación militar, debido al tamaño reducido de la pista, el movimiento del barco y las condiciones del mar.

Cada aterrizaje requiere coordinación entre el piloto, los controladores de vuelo del portaaviones y los equipos de cubierta.

Mientras el caza se detiene y el motor reduce potencia, la tensión disminuye momentáneamente en la cabina.



